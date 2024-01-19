Смерть Галини Гатчінс: актору Болдуїну знову висунули обвинувачення

Велике журі присяжних у штаті Нью-Мексико звинуватило актора Алека Болдуїна через стрілянину на зйомках фільму «Іржа» в 2021 році, внаслідок якої загинула оператор Галина Гатчінс. Про це повідомляють американські медіа.

Болдуїна підозрюють за двома пунктами звинувачення в ненавмисному вбивстві. Канал CNN зазначає, що перший із них у документах суду описується як «необережне застосування вогнепальної зброї». Другий – як «дія, вчинена з повною зневагою або байдужістю до безпеки інших». Ці звинувачення є тяжкими злочинами четвертого ступеня. Актору може загрожувати до 18 місяців в’язниці.

Попередні звинувачення у ненавмисному вбивстві з Болдуїна зняли в квітні 2023 року. Однак згодом прокуратура повідомила про появу «додаткових фактів». Слідство провело додаткову експертизу пістолета, з якого було застрелено Гатчінс. Вона показала, що він міг вистрілити лише при натисканні на спусковий гачок. Болдуїн раніше стверджував, що не робив цього.

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Адвокати актора заявили, що чекають на день нового суду.

Інцидент, унаслідок якого загинула Галина Гатчінс і був поранений режисер Джоел Соус, стався 21 жовтня 2021 року на знімальному майданчику. Під час зйомок однієї зі сцен фільму Болдуїн стріляв зі зброї, яка мала бути заряджена холостими патронами. Одна з куль влучила у 42-річну Галини Гатчінс. Її доправили гелікоптером до госпіталю Університету Нью-Мексико, де лікарі констатували смерть жінки.

Галина Гатчінс народилася в Україні та виросла «на радянській військовій базі за Полярним колом». У Києві вона закінчила факультет журналістики, після чого працювала як журналістка-розслідувачка на зйомках документальних фільмів у Європі. У 2015 році вона здобула кінематографічну освіту у США і розпочала карʼєру в Голлівуді. У 2019 році журнал Американського товариства кінематографістів включив Гатчінс до числа зірок кіно.