Бандеру здивувало б гасло «Бандера прийде – порядок наведе!» – В’ятрович

Сучасний лозунг, який часто використовують націоналістичні організації, – «Бандера прийде – порядок наведе!» здивував би провідника ОУН Степана Бандеру. Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. За його словами, не варто історичних постатей «притягати до сучасної політики» та ідеалізувати їх.

«Ця дивна фраза «Бандера прийде – порядок наведе!», я думаю, що від неї здивувався б сам Бандера, який все-таки сповідував, очевидно, принцип опори на власні сили, а не ходив містом, говорячи про те, що «Петлюра прийде – порядок наведе!» чи «Коновалець прийде – порядок наведе!». Це та актуалізація історії, яка не дає можливості зрозуміти, чим справді було минуле», – пояснив В’ятрович в ефірі «Суботнього інтерв’ю».

Як зауважив В’ятрович, у тому, що сьогодні великою популярністю в Україні користуються, зокрема, такі історичні персонажі як Степан Бандера, Симон Петлюра чи Іван Мазепа, велику роль відіграла російська пропаганда.

«Пропагандистський напір Росії щодо цих фігур теж відіграв роль, у тому, що саме ці фігури й досі найбільше привертають увагу українців. Я вважаю абсолютно природнім те, що в Україні зараз, у відповідь на всі ці пропагандистські зусилля Російської Федерації, відбувається активне переосмислення минулого», – сказав він.

Читайте також: В’ятрович про справу Слідкому Росії, націоналізм, Польщу і війну на Донбасі

Степан Бандера – український політичний діяч, один з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, а після розколу Організації українських націоналістів – голова Проводу ОУН (б).