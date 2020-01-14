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14 січня 2020, Київ 09:51
Новини | Спорт

Футбол: «Барселона» змінила головного тренера

Гравці «Барселони» отримали нового тренера

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Новим головним тренером «Барселони» став 61-річний Кіке Сетьєн.

Він замінив на посаді Ернесто Вальверде, який працював з 2017 року і виграв два чемпіонства, кубок і Суперкубок.

Сетьєн до цього очолював «Реал Бетіс», з яким вийшов до 1/16 Ліги Європи та півфіналу кубку Іспанії, «Лас-Пальмас» і «Луго».

Після 19 турів «Барселона» йде на першому місці в чемпіонаті Іспанії, маючи по 40 очок разом із мадридським «Реалом». Крім того, каталонська команда вийшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з італійським «Наполі». Водночас команда «Барселона» не змогла перемогти в Суберкубку, поступившись мадридському «Атлетико» у півфіналі.

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