Футбол: «Барселона» змінила головного тренера

Новим головним тренером «Барселони» став 61-річний Кіке Сетьєн.

Він замінив на посаді Ернесто Вальверде, який працював з 2017 року і виграв два чемпіонства, кубок і Суперкубок.

Сетьєн до цього очолював «Реал Бетіс», з яким вийшов до 1/16 Ліги Європи та півфіналу кубку Іспанії, «Лас-Пальмас» і «Луго».

Після 19 турів «Барселона» йде на першому місці в чемпіонаті Іспанії, маючи по 40 очок разом із мадридським «Реалом». Крім того, каталонська команда вийшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зустрінеться з італійським «Наполі». Водночас команда «Барселона» не змогла перемогти в Суберкубку, поступившись мадридському «Атлетико» у півфіналі.