Понад 150 людей зазнали травм унаслідок зіткнення поїздів поблизу Барселони

Понад 150 людей зазнали легких поранень 7 грудня, коли один потяг врізався в інший на станції поблизу Барселони, повідомила влада та іспанський залізничний оператор Renfe.

Регіональна служба екстреної допомоги SEM вказала, що поїзд рухався дуже повільно, зіткнення сталося незадовго до 8:00 ранку за місцевим часом (це 9:00 за Києвом), більшість людей мають забиття та синці.

«Сталося зіткнення між двома поїздами о 7:50 ранку на станції Montcada i Reixac-Manresa, на лінії, що прямує до Барселони, один поїзд врізався в задню частину іншого», — сказав речник державного залізничного оператора, вказує AFP.

«Ми обстежили 155 постраждалих, з них 14 доставлено на подальше лікування, але серйозно постраждалих немає. Ми говоримо про численні забої та деякі травми голови, але нічого серйозного», – додав представник залізниці.

За його словами, тих, кого доставили на подальше лікування, «перевіряють у місцевому медичному центрі... щоб виключити будь-які переломи».

Залізничний рух уздовж лінії було призупинено на кілька годин в обох напрямках, Renfe розпочав розслідування інциденту.