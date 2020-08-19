Футбол: «Барселона» назвала ім’я нового головного тренера

Нідерландець Рональд Куман став новим головним тренером «Барселони».

Контракт з тренером розрахований до 30 червня 2022 року.

Куман уже працював у тренерському штабі «Барселони»: у 1998 році він був асистентом головного тренера Луї ван Гала.

До переходу в «Барселону» 57-річний Куман тренував збірну Нідерландів, з якою вийшов на чемпіонат Європи та дійшов до фіналу Ліги націй.

У 1989-1995 роках Куман виступав за «Барселону» як гравець.

Попереднього головного тренера – Кіке Сетьєна – звільнили після поразки «Барселони» від «Баварії» з рахунком 2:8 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.