Футбол: «Барселона» назвала ім’я нового головного тренера

Нідерландець Рональд Куман став новим головним тренером «Барселони».
Контракт з тренером розрахований до 30 червня 2022 року.
Куман уже працював у тренерському штабі «Барселони»: у 1998 році він був асистентом головного тренера Луї ван Гала.
До переходу в «Барселону» 57-річний Куман тренував збірну Нідерландів, з якою вийшов на чемпіонат Європи та дійшов до фіналу Ліги націй.
У 1989-1995 роках Куман виступав за «Барселону» як гравець.
Попереднього головного тренера – Кіке Сетьєна – звільнили після поразки «Барселони» від «Баварії» з рахунком 2:8 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
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