Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
19 серпня 2020, Київ 19:15
Новини | Спорт

Футбол: «Барселона» назвала ім’я нового головного тренера

Попереднього головного тренера – Кіке Сетьєна – звільнили після поразки «Барселони» від «Баварії» з рахунком 2:8 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Нідерландець Рональд Куман став новим головним тренером «Барселони».

Контракт з тренером розрахований до 30 червня 2022 року.

Куман уже працював у тренерському штабі «Барселони»: у 1998 році він був асистентом головного тренера Луї ван Гала.

До переходу в «Барселону» 57-річний Куман тренував збірну Нідерландів, з якою вийшов на чемпіонат Європи та дійшов до фіналу Ліги націй.

У 1989-1995 роках Куман виступав за «Барселону» як гравець.

Попереднього головного тренера – Кіке Сетьєна – звільнили після поразки «Барселони» від «Баварії» з рахунком 2:8 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG