Українці пробилися до плей-оф чемпіонату світу з баскетболу 3х3

Чоловіча збірна України віком спортсменів до 23 років з баскетболу 3х3 провела останні матчі групового раунду. «Синьо-жовті» виграли у однолітків з Бразилії (20:16), але поступилися команді Італії (18:21). Раніше збірна України виборола перемоги у збірної Киргизстану (22:9) та однолітків з Катару (15:13).

У підсумку українці мають в своєму активі три перемоги та 74 очки, тож очолюють турнірну таблицю групи С й з першого місця пробиваються до плей-оф. У чвертьфіналі Євген Балабан, Антон Мусієнко, Іван Ткаченко та Микита Руслов зустрінуться з командою Аргентини. Матч відбудеться 6 жовтня о 10:35.





Жіноча збірна України U23 припинила свою участь на світовій першості. Українки 4 жовтня поступилися команді з Японії з рахунком 20:11 та виграли у збірної Туркменістану (22:4). Загалом «синьо-жовті» здобули три перемоги з чотирьох, проте цього не вистачило, щоб вийти до наступного етапу. Олена Бойко, Вікторія Кондусь, Наталія Цюбик та Алла Бикова стали третіми в групі.

Але дві українки потрапили до топ-5 найкращих гравців турніру. Олена Бойко «заробила» 28 очок і зараз посідає другу сходинку у турнірній таблиці, а Вікторія Кондусь стала третьою, маючи в своєму активі 27 очок. Крім того, Євген Балабан став другим серед найрезультативніших гравців серед чоловіків. На його рахунку 31 очко.