«Батьківщина» заявила про початок організації референдумів із п’яти питань

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» оголосило про початок організації всеукраїнських референдумів із п’яти питань. Про це голова фракції «Батьківщина» у парламенті Юлія Тимошенко заявила 9 квітня на пресконференції.

«Українці матимуть змогу висловитися, чи погоджуються вони продавати сільськогосподарську землю та всю стратегічну власність держави; чи підтримують легалізацію грального бізнесу та марихуани; чи схвалюють рішення, щоб газ вітчизняного видобутку з 30% рентабельністю постачався українцям для побутових потреб і бюджетній сфері», – заявили у «Батьківщині».

За словами Тимошенко, процедура референдуму, передбачена законом, «надзвичайно ускладнена, і самотужки українці не зможуть ініціювати волевиявлення».

Президент України Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон «Про всеукраїнський референдум», ухвалений Верховною Радою в січні, 8 квітня.

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» у кінці січня оголосило, що буде ініціювати проведення референдумів із п’яти питань.