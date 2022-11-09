Президент США Джо Байден назвав проміжні вибори в США «хорошим днем для демократії» після того, як демократам вдалося відвернути очікувану хвилю перемог республіканців.

Байден визнав розчарування виборців інфляцією та іншими економічними питаннями, але сказав, що «переважна більшість» американців, які проголосували 8 листопада, підтримали його порядок денний.

«Я думаю, це був хороший день для демократії. І я думаю, що це був хороший день для Америки», – сказав Байден на прес-конференції в Білому домі.

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Схоже, республіканці на шляху до повернення переваги у Палаті представників із 435 членами уперше з 2018 року.

«Очевидно, що ми збираємося повернути Палату представників», – сказав республіканець Кевін Маккарті, якого, як очікується, оберуть спікером.

Декілька ЗМІ прогнозують, що республіканці здобудуть перевагу на вісім місць, які раніше мали демократи – на три більше, ніж їм потрібно, щоб отримати контроль над Палатою представників вперше з 2018 року.

Контроль над Сенатом – який наразі розділений 50 на 50 – є менш очевидним.

Якщо республіканці здобудуть контроль над Конгресом, це дасть їм можливість блокувати більшу частину стратегії адміністрації Джозефа Байдена в наступні два роки, включно з протидією російській агресії в Україні. Деякі республіканці вже закликали скоротити допомогу Києву. Інші конгресмени з Республіканської партії виступають за її продовження, але за більш жорсткого контролю з боку Конгресу.

В адміністрації Байдена запевняють, що підтримка України залишиться «непорушною і непохитною» і після проміжних виборів.