Кремль: «Бі-Бі-Сі» не просила дозволу на використання зображення Путіна в новому шоу

Британська корпорація «Бі-Бі-Сі» не запитувала у Кремля дозволу на використання зображення президента Росії Володимира Путіна в своїй новій програмі. Про це заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков 23 травня.

«Я тут можу сказати тільки одне: Путін не читав і не читає книги про себе і не дивиться на себе ні шаржі, ні карикатури. В даному випадку у нього є своя позиція: він вважає, що не він повинен бути схожий на ці карикатури, а карикатури повинні бути схожі на нього», – цитує Пєскова російська державна агенція новини ТАСС.

Цього тижня канал BBC Two анонсував програму, ведучим якої буде тривимірне анімоване зображення президента Росії.

Віртуальний Путін буде брати інтерв’ю у гостей перед аудиторією.

Програма в ефір ще не виходила, але вже відзняті два її 12-хвилинні пілотні випуски.

Відносини між Москвою і Лондоном погіршилися після отруєння минулого року колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському Солсбері. Влада Британії звинуватила в цьому російські спецслужби.