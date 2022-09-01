Військове спорядження, яке ввезли як «гуманітарку» і хотіли продати, передали ЗСУ – БЕБ

Військове спорядження, яке ввезли до України як «гуманітарку» і хотіли продати, передали на потреби ЗСУ, повідомляє Бюро економічної безпеки.

Зокрема, за даними відомства, йдеться про:

500 тактичних окулярів,

майже 600 наколінників та налокітників,

500 рукавичок,

200 плитоносок,

20 тепловізорів.

Орієнтовна вартість переданого майна, як зазначають у БЕБ, становить понад 5 мільйонів гривень.



«Зазначені товари були придбані за волонтерські кошти. Їх завозили на територію України під виглядом гуманітарної допомоги за підробленими документами від імені офіційних благодійних організацій для подальшої реалізації на внутрішньому ринку за завищеними цінами», – зазначають у Бюро економічної безпеки.

Фігуранти цієї справи отримали підозри у відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, та в ухиленні від сплати податків, вказали у БЕБ.

В інтерв'ю Forbes-Україна голова Нацполіції Ігор Клименко розповів, що станом на 31 серпня в Україні зареєстровано понад 370 кримінальних проваджень щодо розкрадання гуманітарної і благодійної допомоги, а також пожертв.