БЕБ повідомило про 44 млрд гривень арештованих активів РФ і Білорусі

Від початку повномасштабної війни Росії в Україні арештовано активів РФ і Білорусі (фізичних і юридичних осіб) на 44 мільярди гривень, повідомило 4 жовтня Бюро економічної безпеки України.

Серед найвагоміших арештованих активів БЕБ називає такі:

вагони і ТМЦ у вагонах вартістю близько 19 мільярдів гривень,

активи фінансової установи – 12,8 мільярда гривень,

активи мережі АЗС орієнтовно оцінюються в два мільярди гривень,

декілька торгівельних центрів вартістю 1,3 мільярда гривень.

«Детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування у 22 кримінальних провадженнях щодо правопорушень в економічній сфері, найчастіше це ухилення від сплати податків. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає єдиний порядок поводження з майном: арешт – рішення суду – передача в управління або у власність держави», – йдеться у повідомленні.

За даними бюро, майно орієнтовною вартістю один мільярд гривень вже передано до АРМА, з них 238 мільйонів гривень «вже реалізовано в дохід держави».

Після повномасштабного російського вторгнення Україна почала впроваджувати законодавство про націоналізацію російських об’єктів на своїй території та примусове вилучення російських активів з метою скерування коштів на користь держави та для відновлення країни, яка потерпає від нищення військами РФ.