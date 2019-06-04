Продовження арешту кримськотатарському активісту Едему Бекірову розглянуть 6 червня – адвокат

Розгляд клопотання слідчого ФСБ Росії щодо продовження запобіжного заходу кримськотатарському активісту Едему Бекірову у вигляді утримання в СІЗО підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя розгляне 6 червня. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Іслям Веліляєв.

«Слідство, ймовірно, клопотатиме про продовження арешту ще на два місяці, мотивувавши це тим, що досі не закінчені слідчі дії. Захист же сподівається на здоровий глузд суду. Хочеться вірити, що цього разу суд нас почує і ухвалить єдино правильне рішення – перевести Бекирова під домашній арешт», – пояснив адвокат.

Він додав, що суддею у справі визначений Антон Цикуренко.

Раніше адвокат Бекірова Іслям Веліляєв, який відвідав підзахисного в СІЗО Сімферополя, заявив, що у кримськотатарського активіста критично погіршився стан здоров'я. Крім болю в серці, головного болю, проблеми з підшлунковою залозою, оніміння ноги, високого тиску і високого рівня цукру в крові, у нього з'явилися напади задухи і кашлю з кров'ю.

Раніше Веліляєв казав, що Бекірову запропонували визнати провину в обмін на зміну запобіжного заходу з утримання в СІЗО на домашній арешт.

У травні кримськотатарського активіста Едема Бекірова вивезли на обстеження в клінічну лікарню імені Семашка в Сімферополі.

26 квітня підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту Бекірова на продовження терміну утримання в СІЗО. Едем Бекіров залишиться під арештом до 12 червня.

26 квітня підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту Бекірова на продовження терміну утримання в СІЗО. Едем Бекіров залишиться під арештом до 12 червня.​

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму для відвідин матері та родичів. Підконтрольний Кремлю суд звинуватив його у «зберіганні і передачі вибухових речовин та боєприпасів». Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.