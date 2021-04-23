«Справа Бекірова» в окупованому Криму: свідки захисту не змогли прибути на засідання

Свідки захисту у кримінальній справі стосовно кримськотатарського активіста, колишнього політв’язня Едема Бекірова, якого судять в окупованому Криму заочно, не змогли прибути на засідання підконтрольного Росії Центрального райсуду Сімферополя через обмеження на в’їзд до Криму з боку материкової України, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згідно з повідомленням, адвокат Олексій Ладін заявив клопотання про перенесення засідання для того, щоб захисники змогли вжити додаткових зусиль і забезпечити явку свідків, які перебувають зараз на території материкової частини України і через протиепідемічні обмеження не можуть бути на засіданні і свідчити.

За словами адвоката, йдеться про родичів, у яких гостював Едем Бекіров, і які готові підтвердити його алібі.

«Захист попросив відкласти судове засідання, щоб докласти всіх зусиль і постаратися викликати свідків, допитати їх в суді, щоб вони підтвердили те, що було насправді, що Едем Бекіров ніяку вибухівку нікому не передавав», – заявив адвокат Ладін.

Підконтрольний Росії суд задовольнив клопотання і відклав засідання до 11 травня.

19 лютого в підконтрольному Кремлю Центральному районному суді Сімферополя розпочався розгляд по суті кримінальної справи стосовно колишнього політичного в’язня, кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді до Криму зранку 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова. Його підозрювали за статтею про зберігання і передачу вибухових речовин і боєприпасів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі Едем Бекіров, який після прильоту до Києва почав тривале лікування.

У травні 2020-го розгляд кримінальної справи в Криму поновили. Пізніше підконтрольний Кремлю суд ухвалив рішення «примусово доставити» активіста на засідання, а потім було вирішено оголосити Бекірова в розшук.