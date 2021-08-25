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Авіакомпанія «Белавіа» продовжила припинення польотів в Україну

Літак «Белавіа» в аеропорту Москви

Білоруська авіакомпанія «Белавіа» щонайменше до 30 вересня не здійснюватиме польоти в Україну. Про це повідомляє офіційна білоруська інформагенція БЕЛТА з посиланням на пресслужбу авіаперевізника.

«Рейси призупинені до 30 вересня», – сказали в пресслужбі.

Після заборони влади України на виконання рейсів «Белавіа» авіакомпанія скасувала польоти до Києва, Львова, Одеси та Харкова, а також із цих міст з 26 травня по 25 серпня цього року.

Причиною української заборони (як і аналогічної заборони в країнах ЄС) на польоти державної авіакомпанії Білорусі стала спецоперація білоруської влади з примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair для затримання опозиційного блогера Романа Протасевича.

У Білорусі в серпні 2020 року почалися масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз, Україна, США, Канада та ряд інших країн заявили, що не визнають його легітимності.

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