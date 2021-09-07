Беленюк каже, що відкликав заяву щодо расистських образ

Народний депутат України із фракції «Слуга народу» Жан Беленюк повідомив, що відкликав заяву з поліції щодо расистських образ на його адресу.

«Так, я дійсно відкликав заяву. В мене була зустріч із представниками однієї організації, які запевнили, що знають, хто це зробив, і провели з цими людьми виховну бесіду. Від себе висловили вибачення і слова підтримки. Це і стало приводом відкликання заяви. Для мене – конфлікт вичерпано», – заявив Беленюк у коментарі Радіо Свобода.

У середині серпня депутат-спортсмен Жан Беленюк повідомив, що у центрі Києва невідомі чоловіки намагалися спровокувати конфлікт, викрикуючи на його адресу расистські образи.

До бійки, як сказав депутат, справа не дійшла. Беленюк у фейсбуці поставив риторичне запитання: «Чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?».

Жан Беленюк виборов першу золоту нагороду для України на Олімпійських іграх в Токіо. У фіналі українець боровся із триразовим призером чемпіонатів світу Віктором Лорінцем із Угорщини. Зустріч завершилася із рахунком 5:1 на користь українця.

На парламентських виборах 2019-го обраний народним депутатом від партії «Слуга народу», № 10 в списку.

З 29 серпня 2019 року – перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту у Верховній Раді України IX скликання.