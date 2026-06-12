У Бельгії пов’язаного з РФ бізнесмена засудили в справі про незаконний експорт товарів

Суд у Брюсселі засудив громадянина Бельгії та Росії Віктора Лабіна до п’яти років позбавлення волі у справі про незаконний експорт товарів подвійного призначення та хімічних речовин до РФ, повідомляють Reuters та Politico.

За даними суду, Лабін відіграв центральну роль у постачанні до Росії понад 400 тонн товарів, включно з датчиками, що використовуються для виявлення та контролю вибухів, та хімічними речовинами, у тому числі оксидом ітрію – сировиною, яка необхідна при виробництві компонентів для електроніки, військової та лазерної техніки.

Лабін і підприємець із Брюсселя, як стверджується, підробляли митні документи та надсилали вантажі через компанії в таких країнах, як Туреччина, Казахстан та Узбекистан, щоб приховати їхній кінцевий пункт призначення в Росії.

Більшість експортованих до Росії товарів не підпадають під дію санкцій чи обмежень, проте суд вважає, що злочин мав «політичний» характер.

Адвокат Лабіна Станіслас Ескеназі заявив, що експортована хімічна речовина не була незаконною. Суд, за його словами, ухвалив надзвичайно суворе покарання, оскільки його підзахисний був родом із Росії.

Лабіна затримали влітку 2025 року. За півтора року до цього The Insider опублікував розслідування про Віктора Лабіна та його синів – Романа та Руслана. У ньому йдеться про те, що Лабін-старший через свою компанію Groupe d'Investissement Financier постачав товари російській компанії «Сонатек», якою володіє його син Руслан Лабін. У свою чергу, «Сонатек» надавала послуги з постачання та обслуговування продукції щонайменше 18 підприємствам оборонної промисловості РФ.

Видання називає Віктора Лабіна «ГРУшником» – журналісти з'ясували, що у Москві він був прописаний у гуртожитку академії Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ). Politico пише, що представники Федеральної прокуратури Бельгії в суді заявили, що підозрюють його у зв’язках із російською військовою розвідкою.

Лабін-старший провів під вартою майже рік. Ескеназі вважає, що його підзахисний може мати право на умовно-дострокове звільнення протягом кількох місяців.

Руслана Лабіна суд у Брюсселі заочно засудив до шести років позбавлення волі.