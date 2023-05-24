Нобелівського лауреата Беляцького перевели до сумнозвісної в’язниці в Білорусі – дружина

60-річного лауреата Нобелівської премії миру Алеся Беляцького перевели до сумнозвісної жорстоким ставленням в’язниці в Білорусі, і звісток від нього немає вже місяць, повідомила його дружина 24 травня.

Наталія Пінчук розповіла агенції AP, що Беляцький, засуджений до 10 років ув’язнення, перебуває без доступу до інформації з моменту етапування в колонію для рецидивістів N9 міста Горки.

У березні суд засудив Беляцького – провідного білоруського правозахисника й одного з лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року – і трьох його колег за звинуваченнями у фінансуванні дій, що порушують громадський порядок, і контрабанді. Вони винувачення заперечують.