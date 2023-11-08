Російська сторона повідомила, коли і за яких обставин депортованого з Маріуполя підлітка повернуть в Україну

Уповноважена президента РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова запевняє, що депортованого з Маріуполя українського підлітка Богдана Єрмохіна ніхто виломіць не утримує і він зможе повернутися до родини. Про це вона сказала в інтерв’ю по телефону проєкту Радіо Свобода «Ти як?».

(ПРИМІТКА: У березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російської дитячої омбудсменки через примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії ).

«Його ніхто не утримував… Була зустріч з Богданом (після того, як його затримали на кордоні Росії і Білорусі – ред.), де ми сказали, що ми готові його передати. Але за всіма правилами – з документами, з усім. Тому що хлопчик – неповнолітній, перетинав з незрозумілими людьми кордон. І, звісно що, як відповідальна посадова особа я не могла цього дозволити. Після цього Богдан сказав, що він не хоче нікуди їхати, написав розписку про те, що він хоче залишитися в Росії. Це все задокументовано. Звісно, що насильно це зробити я ніяк не могла. Після цього розпочалася хвиля, що нібито він знову збирається їхати. І, загалом, останні новини такі, що ми зв’язалися з його сестрою, яка повинна приїхати його забрати. Зараз оформлюються документи. Тому що хлопчик – неповнолітній. Ви ж самі прекрасно розумієте, що за всіма правилами вона повинна бути його опікуном. Оскільки Богдан зараз дуже активно хоче повернутися до своєї рідної сестри, ми, звісно, це все підтримуємо і всіляко цьому сприяємо. На сьогодні досягнуто домовленостей зі спрощеного порядку документів з Московською областю. І я дуже сподіваюся, що наступного тижня ця зустріч відбудеться і Богдан поїде додому», – сказала Львова-Бєлова.

За її словами, напередодні відбулася розмова із сестрою хлопця.

«Тепер усе залежить від неї, коли вона зможе приїхати в Москву, але дуже сподіваємося, що це буде наступного тижня», – сказала Львова-Бєлова.

На запитання щодо повістки хлопцеві на службу в армії уповноважена президента РФ з прав дитини сказала, що це винятково слова хлопця.

«По-перше, він є студентом коледжу, це дає відстрочку від армії, і ніяка повістка в армію в принципі, за російським законодавством, йому прийти не може… Як може прийти повістка в армію до повноліття? Ви самі себе чуєте, ні? Поки йому немає 18-ти років, ніяка повістка… у нас діти в армію не призиваються. Жодна повістка прийти не може. Другий момент: він вчиться в коледжі очно, це дає йому відстрочку від армії, ніякої армії до 18 років у нього точно не буде», – зазначила Марія Львова-Бєлова.

Вивезеного до Росії із окупованого Маріуполя у 2022 році та поміщеного під опіку підлітка Богдана Єрмохіна затримали на кордоні з Білоруссю під час спроби повернутися в Україну. Таке повідомлення з’явилося у російських ЗМІ 4 квітня. Про те, що силові структури РФ затримали 17-річного хлопця на кордоні з Білоруссю, коли він намагався повернутися в Україну, заявляла і сама Львова-Бєлова.

Юристка Катерина Бобровська, яка називає себе адвокаткою Єрмохіна в Україні, повідомила проєкту проєкту Радіо Свобода «Ти як?», що хлопець вже декілька разів намагався утекти з РФ, але безуспішно, а виїхати з Росії офіційно він не може – на це немає згоди російських посадовців.

Також адвокатка повідомила, що Богдан отримав повістку, щоб з’явитися у військкомат Московської області. На її думку, хлопця можуть мобілізувати і відправити на війну проти України – як тільки він стане повнолітнім. А виповнюється Богданові 18 років 19 листопада 2023 року.

У Мінреінтеграції України заявляють, що з вимогою повернути Богдана в Україну було направлено чотири офіційні листи. «Прошу міжнародних лідерів допомогти у поверненні нашого хлопця, якого незабаром змусять воювати проти своєї ж країни», – заявила віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Російські ЗМІ неодноразово повідомляли про те, що повістки в Росії надходять людям з інвалідністю, зокрема, такий документ отримав незрячий, повістку отримував також 12-річний школяр, її надсилали навіть на адресу померлої дитини.