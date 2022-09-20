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Новини | Суспільство

Із Бердянська виїхали близько 50% лікарів

Місто Бердянськ Запорізької області, що розташоване на узбережжі Азовського моря, 30 квітня 2022 року

Директор Бердянського територіального медичного об’єднання Дмитро Єгоров розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», що близько половини лікарів виїхали з окупованого регіону.

«Росіян не набрали, маріупольців також небагато. А якщо говорити про наш персонал, то майже третина нашого персоналу залишила рідний дім. Це понад 400 працівників. Ця цифра постійно зростає. Якщо говорити в розрізі лікарів, то на підконтрольну територію виїхало 50%. З 408 майже 200 лікарів виїхали», – розповів лікар.

За його словами, ті лікарі, які залишилися, продовжують надавати населенню необхідну медичну допомогу.

Раніше виконувач обов’язків міського голови Бердянська Олександр Свідло повідомляв «Новинам Приазовʼя», що від початку повномасштабної війни з міста виїхала більш ніж половина жителів.

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