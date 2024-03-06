У Бердянську підірвали автомобіль працівниці незаконної виборчої комісії – Галіцина

В окупованому Росією Бердянську підірвали машину членкині незаконної виборчої комісії у місті, від отриманих травм жінка померла. Про це повідомила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина, а також пізніше підтвердили контрольовані окупаційною владою РФ правоохоронні органи.

«6 березня 2024 року вранці під транспортний засіб члена дільничної виборчої комісії з правом вирішального голосу було закладено саморобний вибуховий пристрій. Коли жінка сіла до салону автомобіля, припаркованого біля будинку на вулиці Герцена у місті Бердянську, він спрацював», – йдеться у повідомленні.

У повідомленні не вказано ім’я жінки та чи була вона місцевою жителькою, чи приїхала до міста після окупації.

Бердянськ перебуває в російській окупації з 27 лютого 2022 року. З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини територій України, редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити інформацію.

В кінці лютого стало відомо, що на окупованій частині Запорізької області підконтрольна Росії адміністрація почала проводити незаконне дострокове голосування на виборах президента Росії.

ЦВК Росії ухвалила рішення, що незаконне дострокове голосування буде проведено і на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. Окуповані регіони України виборча комісія визнала «важкодоступними». Незаконні вибори у Херсонській, Донецькій і Луганській областях почнуться пізніше, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Речник Євросоюзу Пітер Стано 25 лютого заявив, що Європейський союз не визнає результати незаконного голосування, як Росія проведе на тимчасово окупованих територіях України.

Також Центральна виборча комісія України заявила про нелегітимність організації підготовки і проведення виборів президента РФ на окупованих територіях України.