Бердімухамедов хоче створити туркменський месенджер для поширення «правдивої інформації»

Президент Туркменистану Гурбангули Бердімухамедов заявив про необхідність розробки «сучасної національної системи обміну інтернет-повідомленнями для поширення серед населення правдивої інформації». Ві сказав про це на робочій нараді 24 червня.

Також Бердімухамедов доручив туркменським ЗМІ зареєструватися в популярних соціальних мережах – для донесення до світової спільноти «успіхів, які досягаються у всіх секторах національної економіки».

До таких успіхів президент Туркменистану відніс будівництво великих промислових комплексів, «масштабні проєкти міжнародного значення у сфері транспорту і паливно-енергетичного комплексу», а також інші проєкти, які, за його словами, необхідно висвітлювати «в світовому просторі».

А для цього, за його словами, потрібно використовувати «національні сайти і впроваджувати сучасні технології».

Туркменистан є закритою країною, тут працюють лише поодинокі державні засоби масової інформації. В «Індексі свободи преси», який щорічно публікує організація «Репортери без кордонів», Туркменистан зайняв передостаннє місце, при тому, що останнє місце займає Північна Корея.

Третє місце Туркменистан також займає в списку країн із найжорсткішою цензурою. За даними авторів цієї доповіді з Комітету із захисту журналістів, у Туркменистані «засоби масової інформації служать рупором держави, і будь-яка незалежна журналістика ведеться з вигнання».