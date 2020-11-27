Законним власником торговельної марки «Сбербанк» на території України є «Ощадбанк» – Верховний Суд

Рішенням Касаційного господарського суду Верховного суду України від 26 листопада законним власником торговельної марки «Сбербанк» на території України є «Ощадбанк». Про це повідомили 27 листопада у Верховному суді.

«26 листопада 2020 року КГС ВС ухвалив постанову в справі № 910/11005/16 за позовом ПАТ «Сбербанк Росії» до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та ПАТ «Державний ощадний банк України» про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг «Сбербанк» за свідоцтвом України від 10.09.2007 № 82116», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що Верховний cуд не знайшов підстав для задоволення касаційної скарги російського «Сбербанку» та залишив без змін постанову Північного апеляційного господарського суду, якою було відмовлено в позові.

«Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає», – наголошує Верховний cуд.

У ВС нагадали, що розгляд справи тривав понад чотири роки.

Російський «Сбербанк Росії» наприкінці грудня 2007 року придбав 100 відсотків акцій одного з невеликих українських банків, із чого почалася розбудова його банківської мережі в Україні. У серпні 2009 року банк був зареєстрований під назвою «Дочірній банк «Сбербанку Росії», скорочено «Сбербанк Росії». У листопаді 2015 року банк перейменувався в «Сбербанк» – вказівка на Росію зникла з його назви, хоча він залишається у 100-відсотковій власності російського «Сбербанку».

Це викликало заперечення українського «Ощадбанку», якому належать права на таку назву. У січні 2016 року він подав позов до суду про захист своєї торговельної марки «Сбербанк». У квітні 2017 року Господарський суд Києва підтримав позицію «Ощадбанку» і заборонив українській «дочці» «Сбербанку» використовувати торговельну марку «Сбербанк», визнав недійсними десять торговельних марок «Сбербанку» і позбавив цю фінустанову доменного імені sberbank.uа. Тоді ж, у квітні 2017-го, «Сбербанк» оскаржив це рішення і подав зустрічний позов, який і був вирішений нині.

І український «Ощадбанк», і російський «Сбербанк» виникли після розпаду СРСР на місцях республіканських відділень «Ощадбанку СРСР», рос. «Сбербанк СССР» – назва «ощадний банк» і її скорочення перекладалася мовами колишніх союзних республік. Через досить широке використання в Україні російської мови український банк зареєстрував на території країни також російськомовний варіант своєї назви.