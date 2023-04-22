Страйк паралізує роботу аеропорту Берліна 24 квітня – DPA

Працівники міжнародного аеропорту Берліна оголосили про намір страйкувати в понеділок, 24 квітня, повідомляє агенція DPA.

Впливова профспілка Verdi оголосила, що страйк в аеропорту Берлін-Бранденбурґ розпочнеться о 3:30 ранку за місцевим часом і завершиться опівночі. Профспілка закликала працівників служби авіаційної безпеки, контролю за пасажирами та персоналом і товарами залишити роботу.

Після цього аеропорт оголосив, що жодний пасажирський літак за таких умов не зможе злетіти в понеділок. Прильоти можливі, але це вирішують авіакомпанії, повідомив агенції DPA представник аеропорту.

У четвер і п’ятницю, 20 і 21 квітня, члени профспілки Verdi страйкували в аеропортах Дюссельдорфа, Гамбурга та Кельна/Бонна, а 21 квітня також в аеропортах у Штутгарті і Карлсруе/Баден-Бадені.

Страйки призвели до численних скасувань рейсів.

22 квітня представники профспілки та роботодавці в державному секторі провели четвертий раунд переговорів у Потсдамі неподалік Берліна. Незадовго до зустрічі міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що вірить у можливість своєчасного досягнення угоди.

«Працівники виконують добрк службу в загальних інтересах усіх нас, а часи дуже важкі, тому ми повинні також їм належно платити», – сказала вона.

Сторони оголосили про намір продовжити переговори.