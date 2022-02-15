У Казахстані розпочався новий страйк нафтовиків

У казахстанському місті Жанаозен, де у січні спалахнули масові протести, 15 лютого розпочали страйк працівники нафтової компанії «Озенмунайгаз». Вони висунули владі політичні та соціальні вимоги, пише казахська служба Радіо Свобода – Радіо Азаттик.

Протестувальники зібралися на автовокзалі, звідки їх зазвичай розвозять на робочі місця. Співробітники організації вимагали від роботодавця поліпшення умов праці та підвищення заробітної плати. Крім цього, протестувальники вимагають від влади припинити тортури та негайно звільнити затриманих учасників січневих мітингів.

«Ми засмучені тим, що мирний мітинг, який розпочався в Жанаозені, в ряді регіонів Казахстану перетворився на трагедію. Наші співчуття сімʼям загиблих. Ті, хто перебувають під вартою, не терористи, ми вимагаємо зупинити тортури і відпустити їх! Ми вимагали від влади проведення політичних реформ. Однак нам підсунули все старе і закостеніле. Потрібні нові зміни», – заявив один із протестувальників Оразбай Турсинбай, лідер страйку нафтовиків 2011 року.

У Мангістауській області з початку лютого тривають протести з вимогою працевлаштування, підвищення заробітної плати та поліпшення умов праці. Після часткового чи повного виконання вимог працівники деяких компаній припинили протест.

На початку січня в Жанаозені розпочалися протести після різкого зростання вартості зрідженого газу, яким у регіоні заправляють більшість автомобілів. Спочатку протестувальники вимагали зменшити ціни на пальне, потім зʼявилися політичні вимоги. Популярним гаслом стало «Шал, кет!» (тобто «Старий, іди!»), вимога усунення Назарбаєва з влади.

На тлі протестів у кількох містах, насамперед в Алмати, розпочалися заворушення та погроми із застосуванням зброї. Влада Казахстану заявила, що їх влаштували не протестувальники, а терористи, підготовлені ззовні. Переконливих доказів на користь цього твердження влада не надала.

За офіційними даними, у січневих подіях загинули щонайменше 227 людей. Влада не опублікувала імен загиблих, попри заклики правозахисників оприлюднити імена та прізвища вбитих та надати інформацію про обставини смерті.

Під час і після січневих подій затримані тисячі людей, сотні стали підозрюваними в тероризмі, масових заворушеннях, розкраданні зброї та інших злочинах. Багато заарештованих заявили про жорстокі тортури під вартою.