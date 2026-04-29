У Берліні затримали громадянина Казахстану – його підозрюють в роботі на розвідку РФ

У столиці Німеччини в Берліні затримали громадянина Казахстану, якого підозрюють в роботі на російську розвідку.

За даними німецької прокуратури, 47-річний громадянин Казахстану Сергій К. протягом року передавав російським спецслужбам інформацію про німецьку оборонну промисловість, фотографував урядові будівлі в Берліні та службові автомобілі європейських політиків.

«Він також інформував свій контакт в (російському) розвідувальному агентстві про відповідні цілі для диверсій у Німеччині та пропонував вербувати додатковий персонал для диверсійно-шпигунської групи», – йдеться у повідомленні.

Слідчі знайшли в телефоні чоловіка безліч фотографій і «були здивовані масштабністю його дій», пише Deutsche Welle з посиланням на німецькі медіа. За даними слідства, Сергій К. повідомляв своїй контактній особі, що «готовий на все».

Минулого тижня управління кримінальної поліції в Мюнхені повідомило про затримання двох іноземців – 45-річного громадянина Латвії та 43-річного громадянина України. Їх підозрюють у плануванні диверсій на користь іноземної організації.

Читайте також: Німецьке МЗС викликало посла Росії через «прямі погрози» об’єктам у Німеччині

Як ішлося в доповіді Міжнародного центру боротьби з тероризмом (ICCT) та проєкту Globsec, за чотири роки повномасштабної війни проти України Кремль організував не менш як 151 гібридну атаку на території Європи. Автори доповіді нарахували 172 виконавці, 95% з яких раніше не мали формальних зв’язків із російськими спецслужбами. При цьому лише 58% із них знали, ким координуються насправді. Щонайменше 12 виконавців були пов’язані з ультраправими спільнотами, а 44 раніше мали судимість.

Масштаб таких операцій зріс після висилки з Європи понад 600 російських агентів із 2018 року, зазначали автори доповіді. Втративши співробітників розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям, Кремль переключився на вербування цивільних агентів у Європі.