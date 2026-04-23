У Німеччині затримані громадяни України й Латвії за підозрою в підготовці диверсій

Управління кримінальної поліції в Мюнхені повідомило, що в першій половині квітня в Баварії затримали двох іноземців – 45-річного громадянина Латвії та 43-річного громадянина України. Їх підозрюють у плануванні диверсій на користь іноземної організації.

Підозрюваних зупинили 12 квітня під час дорожнього контролю в районі міста Нойендеттельзау неподалік Нюрнберга. У їхньому автомобілі поліцейські знайшли підроблені посвідчення особи, камери, дрон, GPS-трекери, радіостанції, кілька мобільних телефонів та SIM-картки. Слідство вважає, що іноземці, імена яких не оприлюднюють, діяли «на завдання неназваної організації або структури за межами Німеччини», але не розкривають, що це за структура.

Двоє чоловіків не мали постійного місця проживання у ФРН, на момент затримання їхня машина рухалася в бік чеського кордону.

У Німеччині зберігається режим підвищеної готовності до можливих актів саботажу з боку Росії через підтримку Берліном Києва в умовах повномасштабного російського вторгнення на українську територію, зазначає агентство AFP. Нещодавно Міноборони РФ опублікувало адреси компаній у Європі, які виробляють зброю та дрони для України. Представники Росії, зокрема екс-президент Дмитро Медведєв назвали ці компанії «законними цілями».

У Німеччині триває кілька судових проваджень щодо передбачуваних російських агентів. У жовтні минулого року суд у Мюнхені засудили трьох «російських німців», які мають також громадянство ФРН, за звинуваченнями у шпигунстві та підготовці диверсій на користь Москви.

Як ішлося в доповіді Міжнародного центру боротьби з тероризмом (ICCT) та проєкту Globsec, за чотири роки повномасштабної війни проти України Кремль організував не менш як 151 гібридну атаку на території Європи. Автори доповіді нарахували 172 виконавці, 95% з яких раніше не мали формальних зв’язків із російськими спецслужбами. При цьому лише 58% із них знали, ким координуються насправді. Щонайменше 12 виконавців були пов’язані з ультраправими спільнотами, а 44 раніше мали судимість.

Масштаб таких операцій зріс після висилки з Європи понад 600 російських агентів із 2018 року, зазначали автори доповіді. Втративши співробітників розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям, Кремль переключився на вербування цивільних агентів у Європі.