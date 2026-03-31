Поліція заявляє, що спільно з СБУ запобігла серії вбивств, «організованих агентами РФ»

Національна поліція повідомила 31 березня, що її співробітники спільно з колегами з СБУ запобігли «серії замовних вбивств громадського діяча та представників силових відомств, організованих агентами РФ». За повідомленням, група діяла в Києві та Київській області.

«Координацію діяльності здійснював куратор… який спеціалізується на проведенні розвідувально-диверсійних операцій на території України. Ним виявився 39-річний співробітник 4-го управління центру спеціального призначення «Кубінка» сил спеціальних операцій ворожої спецслужби за позивним «Метеор».

Для втілення злочинних планів він залучив чотирьох осіб, один з яких був правоохоронцем. За наказом куратора вони встановлювали потенційних жертв з-поміж відомих громадських діячів чи представників командування підрозділів Сил оборони України, зокрема Головного управління розвідки, Національної гвардії, добровольчих формувань територіальної громади. Після чого розпочинали виконання «замовлення».

Один з агентів – керівник охоронної фірми, відповідав за забезпечення «команди» транспортом. Наданий ним автомобіль, брендований під службовий та з проблисковими маячками, допомагав швидко залишити місце злочину, не привертаючи зайвої уваги. Кермувала ним 46-річна переселенка із Запоріжжя. Вона повинна була доставити кілера до місця вчинення злочину, а після цього вивезти його до заздалегідь орендованої квартири.

Безпосереднього виконавця, раніше судимого за розбій чоловіка, працівник спецслужби РФ завербував ще у 2022 році в Херсоні через свою резидентку. Вона ж після деокупації міста виїхала разом з ним до Росії, продовжуючи допомагати проводити підривну діяльність та вербувати потенційних агентів», – ідеться в повідомленні.

У поліції вказують, що зброю та боєприпаси члени групи «отримували у заздалегідь облаштованих схронах на території Київської та Черкаської областей».

«Усіх учасників агентурної мережі затримали під час підготовки вбивства командира одного з добровольчих формувань територіальної громади Києва. В ході проведених обшуків у зловмисників правоохоронці вилучили зброю, змінні SIM-картки та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності», – вказано в повідомленні.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене на замовлення, за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує від 10 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Дії куратора та його резидентки кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113 (замах на вчинення диверсії, вчинений за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, коли особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі, вчинене з корисливих мотивів, на замовлення та за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Їм заочно оголошено підозри.