«Замах на умисне вбивство військовослужбовця» – поліція затримала в Дніпрі двох неповнолітніх

У Дніпрі поліцейські затримали двох неповнолітніх за підозрою в замаху на умисне вбивство військовослужбовця ЗСУ, інформує пресслужба поліції Дніпропетровської області 23 лютого.

«Фігуранти на вулиці побили та завдали ножових поранень 45-річному потерпілому. З тяжкими травмами чоловіка госпіталізували до лікарні. Слідчі встановили, що 17 лютого між військовим та неповнолітніми виникла конфліктна ситуація, внаслідок якої нападники побили потерпілого та забрали у нього особисті речі – сумку, годинник, мобільний телефон та павербанк, після чого залишили місце злочину. 18 лютого чоловіка з численними тілесними ушкодженнями виявили на вулиці Пастера в Центральному районі Дніпра», – вказано в повідомленні.

Причетними до нападу виявилися хлопці 16 та 17 років.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.