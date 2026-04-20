Німецьке МЗС викликало посла Росії через «прямі погрози» об’єктам у Німеччині

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило про спробу Росії послабити підтримку Берліном України

Міністерство закордонних справ Німеччини відреагувало на публікацію переліку європейських оборонно-промислових виробництв у Росії – про це відомство заявило 20 квітня.

«Прямі погрози Росії цілям у Німеччині – це спроба послабити нашу підтримку України та випробувати нашу єдність. Наша відповідь чітка: нас не вдасться залякати», – йдеться в заяві.

МЗС назвало «абсолютно неприйнятними» ймовірні погрози, а також шпигунську діяльність у Німеччині.

«У зв’язку з цим сьогодні було викликано посла Росії», – додало відомство.

У російському МЗС на цю заяву наразі не реагували.


Раніше сьогодні Служба державної безпеки Латвії заявила, що публічні заяви Росії про потенційні цілі в європейських країнах лише підтверджують готовність російської влади до агресії.

15 квітня Міністерство оборони Росії попередило європейців про загрози їхній безпеці через наявність у європейських країнах спільних підприємств з виробництва безпілотників та інших компонентів для військово-промислового комплексу України.

В опублікованому списку зазначено 11 українських компаній, розташованих у Великій Британії, Данії, Латвії, Німеччині, Нідерландах, Литві, Польщі та Чехії. Ще 10 компаній у Чехії, Ізраїлі, Туреччині, Італії, Іспанії та Німеччині визначені як виробники компонентів зброї.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, коментуючи список, назвав його «списком потенційних цілей» для російських військових.

