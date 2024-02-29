Російська армія скинула вибухівку з безпілотника на подвір’я в Бериславі, поранені двоє людей – влада

Російські військові 29 лютого завдали удару в Бериславі на Херсонщині, внаслідок чого постраждали двоє людей, повідомила обласна військова адміністрація.

«Російська армія атакувала з безпілотника Берислав. Вибухівку скинули на подвірʼя житлового будинку. Під ворожий удар потрапили двоє людей. 91-річна жінка і 58-річний чоловік отримали контузії, вибухові травми й уламкові поранення кінцівок», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, потерпілих шпиталізували, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.