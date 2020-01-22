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22 січня 2020, Київ 11:18
Новини | Міжнародні

The Guardian: телефон засновника Amazon зламали після повідомлення від саудівського принца

The Guardian не має даних про інформацію, яку вдалося отримати із телефона Безоса

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Телефон засновника компанії Amazon Джефа Безоса зламали після повідомлення від наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана у месенджері WhatsApp у 2018 році, пише британське видання The Guardian із посиланням на свої джерела.

Зашифроване повідомлення із номера бін Салмана містило шкідливий файл, який проник у телефон найбагатшої людини світу, свідчать дані результатів цифрової експертизи.

The Guardian не має даних про інформацію, яку вдалося отримати із телефона Безоса.

Посольство Саудівської Аравії у США назвало інформацію про злам телефона засновника Amazon «абсурдом».

«Ми закликаємо до розслідування цих заяв, щоб ми мали всі факти», – написало посольство у Twitter.

Реакція Безоса на ситуацію наразі невідома.

За версією журналу Forbes, засновник Amazon є найбагатшою людиною у світі. Його статки оцінюють на рівні 117,2 мільярда доларів.

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