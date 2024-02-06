Безугла каже, що її виключили з партії «Слуга народу»

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що її виключили з партії «Слуга народу».

«Голова партії Олена Шуляк задовольнила мою заяву на вихід з партії «Слуга народу». Я була членом Політичної ради партії, головою комітету національної безпеки й оборони в Політраді, членом Політичної ради Київського осередку, відповідала за весь Оболонський район та зокрема за офіс партії на Оболоні», – написала Безугла у фейсбуці 6 лютого.

Вона додала, що і далі підтримує президента Володимира Зеленського, який «виріс з себе зразка 2019-го», але партія, за її словами, «залишилися десь в інерційному минулому».

Раніше сьогодні Безугла заявила, що наполягає на тому, щоб її заяву про вихід із фракції «Слуга народу» зачитали в парламенті.

«Звернулася до Арахамії та керівництва Верховна Рада України, щоб таки зачитали мій вихід із фракції «Слуга Народу», не «загубили» ніде. Відпустіть», – написала вона у фейсбуці.

Водночас агентство «Інтерфакс-Україна» цитувало голову партії «Слуга народу» Олену Шуляк, за словами якої заяву Безуглої про вихід задовольнили «вже давно».

На розгляді Верховної Ради перебувають три проєкти про відкликання Безуглої з її посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки. Один із них передбачає також скасування її членства в комітеті.

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Мар’яна Безугла повідомила, що написала заяву про вихід з фракції і партії «Слуга народу», в січні.

У листопаді 2023 року у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яни Безуглої «у зв’язку з незадовільною роботою на посаді».

Перед тим вона звинуватила у фейсбуці головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у тому, що він «не зміг надати план задуму на 2024 рік», тому військове керівництво України «має піти». У соцмережах її висловлювання розкритикували. Після цього вона опублікувала ще один допис, в якому заявила, що «правило Головкома N1 – в будь-якій некомфортній ситуації перекладай вину на ОП».

Головнокомандувач ЗСУ ці заяви Безуглої не коментував.