«Відпустіть»: Безугла анонсувала свій вихід зі «Слуги народу»

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла наполягає на тому, щоб її заяву про вихід із фракції зачитали сьогодні – про це вона заявила 6 лютого, в день пленарного засідання Верховної Ради.

«Звернулася до Арахамії та керівництва Верховна Рада України, щоб таки зачитали мій вихід із фракції «Слуга Народу», не «загубили» ніде. Відпустіть», – написала вона.

Керівництво фракції наразі не коментувало слова депутатки.

Водночас агентство «Інтерфакс-Україна» цитує голову партії «Слуга народу» Олену Шуляк, за словами якої заяву Безуглої про вихід задовольнили «вже давно».

Народний депутат Олексій Гончаренко раніше 6 лютого заявив, що парламент отримав заяву Безуглої про вихід із правлячої фракції і «сьогодні це нарешті має бути оголошено».

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На розгляді Верховної Ради перебувають три проєкти про відкликання Безуглої з її посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Один із них передбачає також скасування її членства в комітеті.

Мар’яна Безугла повідомила, що написала заяву про вихід з фракції та партії «Слуга народу», в січні.

У листопаді 2023 року у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яни Безуглої «у зв’язку з незадовільною роботою на посаді».

Перед тим вона звинуватила у фейсбуці головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у тому, що він «не зміг надати план задуму на 2024 рік», тому військове керівництво України «має піти». У соцмережах її висловлю

вання розкритикували. Після цього вона опублікувала ще один допис, в якому заявила, що «правило Головкома N1 – в будь-якій некомфортній ситуації перекладай вину на ОП».

Головнокомандувач ЗСУ ці заяви Безуглої не коментував.