Україна підписала угоду про безвіз із Монголією – МЗС

Україна підписала угоду про безвізовий режим із Монголією, повідомило Міністерство закордонних справ України.

Сторони підписали договір у будівлі посольства України в Польщі.

«Сьогодні у Варшаві наші дипломати з монгольськими колегами оновили застарілу українсько-монгольську безвізову угоду. Скасовуємо радянські норми та спрощуємо правила – матимемо повноцінний безвіз 90 днів протягом 180 без будь-яких додаткових форм та вимог», – повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Згідно з глобальним рейтингом паспортів – Passport Index – Україна 21-ша із 90. Укладачі цього рейтингу зазначають, що з українським паспортом можна в’їхати без віз до 92 країн світу, ще 48 країни видають візу після прибуття.

В індексі паспортів Henley&Partners Україна посідає 43 місце. За даними компанії, український паспорт дозволяє потрапити без віз до 126 країн.