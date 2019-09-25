Україна підписала угоду про безвіз з Колумбією

24 вересня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підписав угоду про безвіз зі своїм колумбійським колегою Карлосом Холмсом Трухіо.

Це сталося на полях чергової сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Український уряд схвалив угоду про взаємне скасування візових вимог з колумбійським урядом 18 вересня. Тепер громадяни України можуть перебувати на території Колумбії без оформлення віз терміном до 90 днів протягом 180 днів.

За даними Passport Index, Україна має домовленість про безвізовий режим з 91 країною світу.