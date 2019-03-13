Чемпіон світу Підручний стартує в одиночній змішаній естафеті в Остерсунді

Українська збірна виставила двох найсильніших біатлоністів для участі в новому виді змагальної програми на чемпіонатах світу – одиночній змішаній естафеті.

На старт гонки, яка розпочнеться в шведському Остерсунді 14 березня о 18:10, вийдуть чемпіон світу в гонці переслідування Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина, найкраща серед українок на цьому чемпіонаті (15-те місце в гонці переслідування та 10-те – в індивідуальній гонці).

Тиждень тому, 7 березня, саме завдяки цим двом біатлоністам українська змішана естафетна четвірка фінішувала досить високо, на сьомій позиції. Меркушина, яка розпочинала ту гонку, передала естафету серед лідерів, а Підручний на останньому етапі витягнув команду з другого десятка на гідне місце, випередивши в боротьбі на останньому колі самого Мартена Фуркада.