Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
13 Березень 2019, Київ 20:57
Новини | Суспільство

Чемпіон світу Підручний стартує в одиночній змішаній естафеті в Остерсунді

Чемпіонський фініш Дмитра Підручного, Остерсунд, Швеція, 10 березня 2019 року

Дивитись коментарі

Українська збірна виставила двох найсильніших біатлоністів для участі в новому виді змагальної програми на чемпіонатах світу – одиночній змішаній естафеті.

На старт гонки, яка розпочнеться в шведському Остерсунді 14 березня о 18:10, вийдуть чемпіон світу в гонці переслідування Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина, найкраща серед українок на цьому чемпіонаті (15-те місце в гонці переслідування та 10-те – в індивідуальній гонці).

Чемпіон світу Дмитро Підручний (на фото) індивідуальну гонку пропустив, щоб краще підготуватися до естафет і мас-старту, які завершуватимуть чемпіонат світу
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Біатлон: без Підручного медалей немає

Тиждень тому, 7 березня, саме завдяки цим двом біатлоністам українська змішана естафетна четвірка фінішувала досить високо, на сьомій позиції. Меркушина, яка розпочинала ту гонку, передала естафету серед лідерів, а Підручний на останньому етапі витягнув команду з другого десятка на гідне місце, випередивши в боротьбі на останньому колі самого Мартена Фуркада.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG