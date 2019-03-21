Рекордна кількість українок вийде на старт останнього етапу Кубка світу з біатлону

Одразу сім українських біатлоністок вийдуть на старт спринту, який у норвезькому Голменколлені 21 березня відкриває програму останнього, дев’ятого етапу Кубка світу.

Шестеро українок отримали право стартувати за здобутою ще в минулому сезоні квотою, а 20-річна Катерина Бех – як найкраща серед учасниць юніорського чемпіонату світу.

Першою серед українок вийде на дистанцію Валя Семеренко (у неї 15-й стартовий номер), після неї розпочнуть гонку Анастасія Меркушина (25-й номер), Яна Бондар (35-й), Віта Семеренко (38-й), Анна Кривонос (60-й), Надія Бєлкіна (66-й) та Катерина Бех (89-й). Всього ж у спринті заявлені 107 учасниць.

У програмі змагань у Голменколлені є також чоловічий спринт 22 березня, гонки переслідування 23 березня, мас-старти 24 березня.