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21 Березень 2019, Київ 10:52
Новини | Суспільство

Рекордна кількість українок вийде на старт останнього етапу Кубка світу з біатлону

Бронзові призерки в естафеті чемпіонату світу в шведському Остерсунді (зліва направо) – Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Валя Семеренко

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Одразу сім українських біатлоністок вийдуть на старт спринту, який у норвезькому Голменколлені 21 березня відкриває програму останнього, дев’ятого етапу Кубка світу.

Шестеро українок отримали право стартувати за здобутою ще в минулому сезоні квотою, а 20-річна Катерина Бех – як найкраща серед учасниць юніорського чемпіонату світу.

Завдяки «золотому дублю» Катерини Бех на юніорському чемпіонаті світу з біатлону збірна України випередила в медальному заліку змагання такі сильні команди, як німецька та російська
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Першою серед українок вийде на дистанцію Валя Семеренко (у неї 15-й стартовий номер), після неї розпочнуть гонку Анастасія Меркушина (25-й номер), Яна Бондар (35-й), Віта Семеренко (38-й), Анна Кривонос (60-й), Надія Бєлкіна (66-й) та Катерина Бех (89-й). Всього ж у спринті заявлені 107 учасниць.

У програмі змагань у Голменколлені є також чоловічий спринт 22 березня, гонки переслідування 23 березня, мас-старти 24 березня.

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