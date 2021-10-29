Байден прибув до Європи для участі в саміті G20 та зустрічей із союзниками

Президент США Джо Байден прибув 29 жовтня до Європи, де впродовж кількох днів матиме насичений графік.

У американського лідера запланована участь у саміті «Групи двадцяти» промислово розвинених країн (G20) у Римі, переговори з союзниками щодо ядерної програми Ірану та розмову з папою Франциском у Ватикані. Згодом Байден візьме участь у Всесвітній кліматичній конференції у Глазго, де лідери країн світу обговорять боротьбу з наслідками зміни клімату.

Хронологічно першою буде зустріч у Ватикані з папою Римським, яка є важливою для глибоко релігійного Байдена, який належить до Католицької церкви. Байден є другим католиком, який обіймає посаду президента США – після Джона Кеннеді, який керував країною з 1961 до 1963 року.

Дводенний саміт G20 має розпочатися 30 жовтня в італійській столиці.