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Байден прибув до Європи для участі в саміті G20 та зустрічей із союзниками

Президент США Джо Байден із дружиною прибув до римського аеропорту Фумічіно, 29 жовтня 2021 року

Президент США Джо Байден прибув 29 жовтня до Європи, де впродовж кількох днів матиме насичений графік.

У американського лідера запланована участь у саміті «Групи двадцяти» промислово розвинених країн (G20) у Римі, переговори з союзниками щодо ядерної програми Ірану та розмову з папою Франциском у Ватикані. Згодом Байден візьме участь у Всесвітній кліматичній конференції у Глазго, де лідери країн світу обговорять боротьбу з наслідками зміни клімату.

Хронологічно першою буде зустріч у Ватикані з папою Римським, яка є важливою для глибоко релігійного Байдена, який належить до Католицької церкви. Байден є другим католиком, який обіймає посаду президента США – після Джона Кеннеді, який керував країною з 1961 до 1963 року.

Дводенний саміт G20 має розпочатися 30 жовтня в італійській столиці.

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