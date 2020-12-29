Байден скаржиться, що команда з передачі влади позбавлена доступу до ключової інформації про нацбезпеку

Обраний президент США Джо Байден поскаржився, що команда з передачі влади позбавлена доступу до ключової інформації про національну безпеку.

28 грудня Байден заявив, що його команда зустрілася з «обструкцією» з боку керівництва Міністерства оборони та Офісу управління і бюджету. За словами обраного президента, його люди намагаються отримати необхідну інформацію, щоб продовжити передачу влади.

«Прямо зараз ми просто не отримуємо від адміністрації, що йде, всю потрібну нам інформацію про ключові зони національної безпеки. На мою думку, це ніщо інше як безвідповідальність», – сказав Байден.

Він хоче мати «чітку картину» про сили американської армії по всьому світі.

За його словами, його команда потребує «повної інформації щодо планування бюджету, що виконується в Міністерстві оборони та інших відомствах, щоб уникнути будь-якої плутанини або надолуження, яку наші противники можуть спробувати використати».

У Білому домі наразі не реагували на заяву обраного президента.

Інавгурація Джо Байдена запланована на 20 січня 2021 року.