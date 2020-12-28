Трамп підписав документ про допомогу постраждалим від пандемії. Раніше він відмовлявся це робити

Президент США Дональд Трамп пізно ввечері підписав законопроєкт про фінансування уряду об’ємом 2,3 трильйона доларів. 892 мільярди з цієї суми мають спрямувати на допомогу постраждалим від COVID-19.

Президент відмовлявся підписати документ. Він писав у твіттері: «Я просто хочу, щоб наші чудові люди отримали по 2 тисячі доларів, а не мізерні 600 доларів, закладені в законопроєкті».

Тим часом, термін виплати додаткової допомоги з безробіття і мораторію на виселення закінчився. За оцінками, без виплат залишилися 11 мільйонів людей.

Крім одноразової виплати допомоги на рівні 600 доларів, документ передбачає щотижневі додаткові виплати з безробіття у 300 доларів для людей, які залишилися без роботи через пандемію COVID-19.

Обраний президент Джо Байден закликав Трампа підписати законопроєкт до закінчення крайнього терміну. Він звинуватив Трампа у «відмові від відповідальності», що матиме «руйнівні наслідки».