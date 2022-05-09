Триває бій за Рубіжне, російські війська невдало намагалися штурмувати Воєводівку – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил повідомив про перебіг бойових дій увечері 9 травня. Штаб назвав найактивнішою діяльність російських військ на Слобожанському та Донецькому напрямках.

При цьому на Слобожанському напрямку активного наступу не фіксували – російські військові ведуть оборону, зосереджують зусилля на недопущенні просування українських військ до державного кордону України.

«На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне. Противник намагається покращити тактичне положення, оволодіти містом та створити сприятливі умови для подальшого розвитку наступальних дій в напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк. Здійснив невдалу спробу штурму населеного пункту Воєводівка. Успіху не мав. Відійшов на раніше зайняті позиції», – йдеться в зведенні.

Інші висновки Генштабу:

на Ізюмському напрямку загарбники поповнюють запаси матеріально-технічних засобів, готують підрозділи для проведення подальших наступальних дій на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Словʼянськ, ведуть повітряну розвідку

на Лиманському напрямку – намагаються з боєм просунутися в районах населених пунктів Олександрівка та Шандриголове

на Бахмутському напрямку російське військо «безуспішно вело бойові дії в районі населеного пункту Тошківка»

на Авдіївському напрямку намагається покращити тактичне положення в районах Новоселівки, Новоселівки Другої, Верхньоторецького, бойові дії тривають

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках підрозділи російської армії перегруповують війська для подальших активних дій; командування ЗСУ очікує нарощування зазначеного угруповання за рахунок підрозділів, що виконували завдання в районі Маріуполя

на Південнобузькому та Таврійському Росія проводить перегрупування наявних підрозділів для покращення тактичного положення своїх військ, проводить демонстративні дії, щоб не допустити перекидання підрозділів Сил оборони України

на Бесарабському напрямку – у Придністров’ї, Молдова, «обстановка залишилась без змін»

в акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі Чорноморського флоту Росії продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та ведення розвідки

«Практично уздовж усієї лінії зіткнення противник продовжує застосовувати усі наявні засоби артилерії та авіацію для обстрілів позицій наших військ, руйнування цивільної та військової інфраструктури. В місті Маріуполь, незважаючи на оголошений «режим тиші», відновив обстріли та штурмові дії заводу «Азовсталь», – повідомляє штаб.

Крім того, як констатує українське командування, 9 травня Росія здійснила «імітацію святкування так званого «дня перемоги» на окупованих територіях.