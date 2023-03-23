Білоруського адвоката Артема Сем’янова, який захищав ув’язненого блогера, медіаконсультанта білоруської служби Радіо Свобода Ігоря Лосіка, 22 березня арештували на 15 діб через звинуваченням у непокорі вимогам влади. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на ЗМІ.
Днем раніше в Мінську затримали См’янова та ще кількох білоруських адвокатів, які захищали журналістів і опозиційних політиків у Білорусі.
Подробиці затримань залишаються невідомими.
Сям’янов також захищав Валентина Стефановича з правозахисного центру «Вясна», якого разом із головою «Вясни», лауреатом Нобелівської премії миру Алесєм Бєляцьким та ще одним колегою, Володимиром Лабковичем, на початку цього місяця засудили до тривалих термінів ув’язнення.
У Білорусі адвоката, який захищав блогера Ігоря Лосика, арештували на 15 діб
Білоруського адвоката Артема Сем’янова, який захищав ув’язненого блогера, медіаконсультанта білоруської служби Радіо Свобода Ігоря Лосіка, 22 березня арештували на 15 діб через звинуваченням у непокорі вимогам влади. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на ЗМІ.
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