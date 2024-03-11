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Суд у Білорусі ліквідував інформаційне агентство БелаПАН

Офіс БелаПАН після обшуку, архівне фото, 2018 рік
Офіс БелаПАН після обшуку, архівне фото, 2018 рік

Господарський суд Мінська ліквідував ЗАТ «БелаПАН» за позовом прокурора Першотравневого району міста, повідомила пресслужба прокуратури. Рішення не оскаржувалося, воно набрало законної сили.

Агентство припинило роботу в Білорусі в листопаді 2021 року, коли Комітет держбезпеки визнав його «екстремістським формуванням».

БелаПАН був першим незалежним інформаційним агентством Білорусі. У серпні 2018 року співробітники БелаПАН разом з редакцією Tut.by були затримані як фігуранти «справи БелТА».

6 жовтня 2022 року суд оголосив вироки фігурантам справи БелаПАН. Медіаменеджера Андрія Александрова засудили до 14 років позбавлення волі, його дружину Ірину Злобіну – до девʼяти років, ексдиректора агентства БелаПАН Дмитра Новожилова – до шести років, головну редакторку і директорку БелаПАН Ірину Левшину – до чотирьох років.

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