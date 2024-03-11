Суд у Білорусі ліквідував інформаційне агентство БелаПАН

Господарський суд Мінська ліквідував ЗАТ «БелаПАН» за позовом прокурора Першотравневого району міста, повідомила пресслужба прокуратури. Рішення не оскаржувалося, воно набрало законної сили.

Агентство припинило роботу в Білорусі в листопаді 2021 року, коли Комітет держбезпеки визнав його «екстремістським формуванням».

БелаПАН був першим незалежним інформаційним агентством Білорусі. У серпні 2018 року співробітники БелаПАН разом з редакцією Tut.by були затримані як фігуранти «справи БелТА».

6 жовтня 2022 року суд оголосив вироки фігурантам справи БелаПАН. Медіаменеджера Андрія Александрова засудили до 14 років позбавлення волі, його дружину Ірину Злобіну – до девʼяти років, ексдиректора агентства БелаПАН Дмитра Новожилова – до шести років, головну редакторку і директорку БелаПАН Ірину Левшину – до чотирьох років.