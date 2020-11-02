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02 листопада 2020, Київ 16:31
Новини | Міжнародні

У Мінську проходить «Марш пенсіонерів»

«Марш пенсіонерів» у Мінську, 2 листопада 2020 року

У столиці Білорусі Мінську 2 листопада проходить «Марш пенсіонерів», до якого приєдналися медики. Як повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода, літні люди скандують: «Поки ми єдині, ми непереможні», «Не будемо забувати, що не будемо прощати», «Лукашенка в автозак», «Іди», «Наші внуки кращі».

Повідомляється, що на акцію зібралося близько тисячі людей, перехожі дарують пенсіонерам квіти. Міліція маршу не перешкоджає.

Тим часом, після акцій протесту 1 листопада Слідчий комітет Білорусі заявив про порушення кримінальної справи, в якій 231 людина проходить як підозрювана. Згідно з повідомленням, кримінальну справу порушили «за фактом організації дій, що грубо порушують громадський порядок». За даними відомства, напередодні силовики затримали близько 300 людей, щодо них складені адміністративні протоколи.

Правозахисники повідомляли про щонайменше 310 затриманих на «Марші проти терору» в неділю у Білорусі.

У Білорусі 1 листопада відбулися «Марші проти терору». У Мінську, зокрема, пройшла хода до урочища Куропати, місця сталінських розстрілів на околиці міста. Туди у неділю рушили кілька тисяч людей.

Були повідомлення, що поліція стріляла в повітря, вибухали світло-шумові гранати. У МВС Білорусі підтвердили стрілянину, пославшись на «запобігання заворушенням». Попри перешкоди, тисячі людей все ж прорвалися в Куропати. Вони поклали до меморіалу квіти і запалили біля нього свічки.

Протести в Мінську та інших білоруських містах не вщухають із 9 серпня. Тоді в країні відбулися вибори президента. За даними Центрвиборчкому, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Опозиція підсумки виборів не визнає і вимагає відставки Лукашенка. Влада відповідає на протести насильством.

«Марш проти терору» в Білорусі: понад 310 затриманих і стрілянина в повітря (фото)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Марш проти терору» в Білорусі: понад 310 затриманих і стрілянина в повітря (фото)

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