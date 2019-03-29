Білорусь: хлопець, який взимку влаштував різанину в школі, частково визнав свою провину

Обвинувачений у подвійному вбивстві учень школи у білоруському місті Столбці 11 лютого лише частково визнав свою провину, повідомляє у п’ятницю Слідчий комітет Білорусі.

«Свою провину він визнав частково. До нього застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Розслідування кримінальної справи триває», – йдеться в повідомленні.

11 лютого 15-річний підліток вдарив ножем вчительку і учня у школі в місті Столбці, від чого ті загинули. Ще двоє школярів були поранені – наразі вони вже виписані із лікарні.

Психолого-психіатрична експертиза з’ясувала, що хлопець усвідомлював, що коїть. Йому висунули звинувачення за статтею про вбивство з особливою жорстокістю.