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11 Лютий 2019, Київ 10:55
Новини | Міжнародні

Білорусь: через напад школяра з ножем загинули вчителька і учень, є поранені

Про мотив вчинку хлопця білоруські силовики нічого наразі не повідомляють

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У білоруському місті Столбці в результаті нападу неповнолітнього із ножем у середній школі №2 загинула вчилька і учень, ще двоє школярів поранені. За даними Слідчого комітету Білорусі, неповнолітнього нападника, учня цієї ж школи, затримали після спроби втечі.

Інформації про мотиви вчинку хлопця наразі немає.

За попередніми даними, напад відбувся безпосередньо під час уроку історії, спочатку загинула 53-річна вчителька, пізніше один з учнів, ще двоє школярів зазнали поранень, коли перестріли неповнолітнього нападника (ймовірно, учня 9-10 класу) біля запасного виходу із школи.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свободв, за офіційно непідтвердженими даними, всього пораненими можуть бути п’ятеро дітей.

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