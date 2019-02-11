Білорусь: через напад школяра з ножем загинули вчителька і учень, є поранені

У білоруському місті Столбці в результаті нападу неповнолітнього із ножем у середній школі №2 загинула вчилька і учень, ще двоє школярів поранені. За даними Слідчого комітету Білорусі, неповнолітнього нападника, учня цієї ж школи, затримали після спроби втечі.

Інформації про мотиви вчинку хлопця наразі немає.

За попередніми даними, напад відбувся безпосередньо під час уроку історії, спочатку загинула 53-річна вчителька, пізніше один з учнів, ще двоє школярів зазнали поранень, коли перестріли неповнолітнього нападника (ймовірно, учня 9-10 класу) біля запасного виходу із школи.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свободв, за офіційно непідтвердженими даними, всього пораненими можуть бути п’ятеро дітей.