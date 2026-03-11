Міністр освіти Білорусі оголосив про плани популяризації російської мови

Міністр освіти Білорусі Андрій Іванець оголосив, що країна планує продовження популяризації російської мови. Він згадав про це під час свого виступу на першій міністерській конференції Міжнародної організації російської мови, повідомила офіційна інформагенція БЕЛТА 11 березня.

За словами міністра, це різні ініціативи – конкурси, олімпіади, освітні проєкти та інші заходи, які мають підвищити інтерес школярів та студентів до російської мови.

У Білорусі російська мова має статус державної разом із білоруською. Вона фактично домінує в системі освіти: за офіційною статистикою, понад 90% школярів навчаються російською мовою, лише близько 8% – білоруською.

Мовне питання в Білорусі вже багато років є предметом громадських дискусій. Деякі експерти та діячі культури висловлюють стурбованість скороченням сфери використання білоруської мови, особливо в освіті та міському середовищі.