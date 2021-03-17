У Білорусі направили до судів майже 470 кримінальних справ про протести й образи силовиків

До судів Білорусі направили 468 кримінальних справ, пов’язаних з участю в акціях протесту проти результатів виборів президента країни, повідомила Генеральна прокуратура.

«Прокурори направили до судів 468 кримінальних справ стосовно 631 особи, які пов’язані з участю в незаконних масових заходах і діях, що грубо порушують громадський порядок, із насильством і загрозою його застосування до представників правоохоронного блоку, їх публічною образою, оскверненням написами чужого майна, хуліганством, наругою над державною символікою. Понад 400 осіб уже засуджені», – заявили у Генпрокуратурі.

У відомстві зазначили, що «оперативне встановлення громадян» проводиться в тому числі за допомогою автоматизованого обладнання і спеціалізованого програмного забезпечення.

За даними правозахисного центру «Весна», в Білорусі за час передвиборчої кампанії, виборів і акцій протесту було порушено кримінальні справи за політичними мотивами проти щонайменше 950 людей. Станом на 17 березня в Білорусі визнані політичними в’язнями 290 осіб.