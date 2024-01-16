З Білорусі вивезли співачку, засуджену за виконання пісні «Океану Ельзи»

Співачка Мерієм Герасименко, яка в 2022 році виконала на вуличному концерті в Мінську пісню українського гурту «Океан Ельзи» і була засуджена до трьох років так званої «домашньої хімії» (різновид обмеження свободи), змогла залишити Білорусь. Як написав у фейсбуці голова фонду BYSOL Андрій Стрижак, співачку було «евакуйовано» з країни.

Коментуючи виїзд Герасименко з Білорусі, Стрижак зазначив, що це була «тривала за часом, цікава та непроста операція». Деталі її опозиціонер розкривати не став, наголосивши, що він радий, що вона завершилася успішно. Свій пост Стрижак супроводжував фото, з якого стає зрозуміло, що співачка залишила Білорусь на літаку.

Сама Герасименко в інстаграмі подякувала фонду BYSOL за допомогу у виїзді: «Якби в мене запитали «що для тебе щастя», я б з упевненістю сказала: свобода! Свобода пересування, свобода думок, свобода займатися тим, що любиш і чим гориш».

Окрім Герасименко, з Білорусі 16 січня виїхав і власник бару «Банки-Пляшки» Андрій Жук разом із дружиною, повідомило «Єврорадіо». Саме в цьому барі співачка виконала пісню, і Жука раніше також засудили до обмеження свободи.

Мерієм Герасименко у січні 2023 року визнали винною в «активній участі у групових діях, що брутально порушують громадський порядок». Кримінальну справу проти співачки порушили на початку жовтня 2022 року. Як зазначає білоруська служба Радіо Свобода, влада Білорусі вважала виступ Герасименко антивоєнним демаршем. Офіційний Мінськ підтримує Росію, хоча й не бере зараз прямої участі у війні в Україні. До вироку співачку тримали в СІЗО.

3 серпня 2022 року на терасі мінського бару «Банки-пляшки» відбувся концерт, під час якого співачка виконала пісню «Обійми» українського гурту «Океан Ельзи». Це був не перший такий концерт, зазначає Zerkalo.io, проте цього разу на нього звернули увагу провладні блогери, а згодом і співробітники правоохоронних органів.

Мерієм Герасименком 29 років. Вона є солісткою Meriem Band, брала участь у шоу «Голос» в Україні та Росії.