У Мінську суд заарештував затриманих в суботу журналістів

У Мінську суд Жовтневого району заарештував на 13 діб журналістку видання Onliner.by Дарину Спевак, пише TUT.BY.

Її звинуватили в участі в несанкціонованому заході і непокорі співробітникам міліції. Вона отримала сім діб за першою статтею і шість – за другою.

Судове засідання відбулося без участі свідків, двох співробітників міліції, які затримували журналістку. Сама Спевак розповіла, що двоє силовиків підійшли, взяли її за лікті і відвели в машину. За її словами, 17 жовтня вона займалася своєю роботою – висвітлювала протести.

Свідок Тетяна розповіла, що вперше бачила таке масове затримання, тому вирішила записати це на відео. За її словами, вона бачила момент затримання журналістки, і Дарина не намагалася втекти або чинити опір співробітникам міліції.

Затримані фотожурналіст Вадим Заміровський і кореспондент Всеволод Зарубін (видання TUT.BY і БелаПАН) отримали по 15 діб арешту: їх звинувачували за тими ж статтями, що і Дарину Спевак.

У білоруських містах 17 жовтня відбулися жіночі марші і студентські акції протесту. Всього того дня силовики затримали 58 людей.

Протести в Білорусі тривають третій місяць. Вони почалися після оголошення результатів президентських виборів, на яких, за офіційними даними, вшосте переміг Олександр Лукашенко. 23 вересня він провів таємну інавгурацію.

Визнати легітимним президентом Лукашенка відмовилися країни ЄС, США та Україна. Євросоюз заявив, що запроваджує санкції проти 40 чиновників, також міністри закордонних справ країн ЄС узгодили спільну позицію щодо запровадження санкцій стосовно особисто Лукашенка.